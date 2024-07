Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ehepaar gewährt Zugriff auf Rechner- die Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurden eine 65-jährige Frau sowie ihr 67-jähriger Ehemann Opfer einer Betrugsmasche im Internet.

Als die Frau mit ihrem Notebook im Internet surfte, blinkte eine Warnleuchte auf, die auf einen Hackerangriff hinwies. In dieser Nachricht stand eine Telefonnummer, die der Nutzer anrufen solle, um sich mit einem Technologieunternehmen in Verbindung zu setzen. Der verunsicherte Ehemann griff zum Hörer, wählte die Nummer und bekam von einer weiblichen Stimme in gebrochenem Deutsch die Anweisung, eine Kontaktverbindung herzustellen. So erhielt die bislang unbekannte Betrügerin Zugriff auf das Notebook und tätigte mehrere Abbuchungen von einem Paypal-Konto des Mannes. Im weiteren Verlauf wurden diverse Abbuchungen von unterschiedlichen Konten der Eheleute vorgenommen, sodass sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro beläuft.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können, erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

