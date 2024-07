Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter bricht in Wohnmobil ein

Heidelberg (ots)

Am Samstag stellte ein Ehepaar ihr Wohnmobil über Nacht auf dem Messplatz ab. Um kurz nach 05:30 Uhr am Sonntag wurden beide durch verdächtige Geräusche geweckt. Sie bemerkten rasch, dass sich jemand unbefugt in ihrem Wohnmobil aufhielt. Als der 44-jährige Ehemann den Unbekannten ansprach, flüchtete jener sofort durch die offenstehende Seitentür. Der 44-Jährige nahm die Verfolgung in Richtung des Kirchheimer Wegs auf. Während seiner Flucht warf der unbekannte Eindringling mehrere Gegenstände von sich, darunter ein Rucksack und zwei Mobiltelefone. Das veranlasste den Verfolger inne zu halten und seine Wertgegenstände zu sichern. Ihm gelang es im Laufe der Zeit alle Gegenstände wiederzubekommen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die weiteren Diebstahlsermittlungen auf.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 15 Jahre alt und 165 cm groß beschrieben. Er war schlank und hatte eine Frisur mit kurzrasierten Seiten und gekräuseltem Haupthaar. Er trug eine weiße Daunenjacke sowie einen schwarzen Rucksack. Er soll französisch gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

