Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 55-Jähriger fährt betrunken Auto, beschädigt vier Fahrzeuge und flüchtet

Mannheim (ots)

Nachdem ein Zeuge am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall vernommen hatte, konnte er in der Lange Rötterstraße beobachten, wie ein Autofahrer eines Mercedes-Benz vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigte und anschließend zügig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davonfuhr. Durch die wuchtige Kolission wurden mehrere Fahrzeuge, hierunter ein Ford, Audi, VW und Opel, aufeinander aufgeschoben. Durch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 55-jährige Fahrer unweit der Unfallörtlichkeit festgestellt und kontrolliert werden. Bereits bei der Kontaktaufnahme stellte das Streifenteam deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Der deutlich alkoholisierte Mann musste das Streifenteam auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. An dem Fahrzeug des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf insgesamt 23.000 Euro geschätzt. Den 55-Jährigen erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell