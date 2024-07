Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug auf Supermarktparkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 12:20 Uhr und 13:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen auf zwei Parkplätzen in der Straße "In den Rotwiesen" geparkten Ford und flüchtete. Der Ford wurde in dem Zeitraum auf zwei unterschiedlichen Parkplätzen zweier nebeneinander liegenden Einkaufsmärkte abgestellt. Der oder die Unbekannte verursachte einen Schaden an der hinteren linken Stoßstangenseite, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. die Fahrerin oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

