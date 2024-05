Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall verletzt (24.05.2024)

Stockach, B31 (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Bodman-Ludwigshafen und Stockach am Freitagnachmittag Verletzungen erlitten. Eine 58-jährige Mercedes CLA-Fahrerin bog von der Ludwigshafener Straße nach links auf die Autobahn ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia einer ebenfalls 58 Jahre alten Frau. Sowohl die Fahrerin des Skodas, als auch eine 83-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Zur weiteren Versorgung brachte sie ein Rettungswagen in eine Klinik. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Blechschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro. Eine Spezialfirma übernahm die Reinigung der durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn.

