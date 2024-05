Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen (25.05.2024)

Geisingen (ots)

Sechs verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 46.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der B31/B311 Höhe der Anschlussstelle A81 Geisingen. Eine 46-jährige VW-Fahrerin war gegen 10:40 Uhr von Immendingen kommend in Fahrtrichtung Geisingen unterwegs und wollte nach links auf die A81 in Fahrtrichtung Singen auffahren. Vermutlich übersah sie hierbei einen ordnungsgemäß in Richtung Immendingen fahrenden Audi einer 43-jährigen Fahrerin, so dass es im Einmündungsbereich zu einem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. In Folge der heftigen Kollision wurde die 43-jährige Audi-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Geisingen befreit werden. Die Feuerwehr befand sich mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte die 43-Jährige nach erfolgreicher Rettung schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Dieser wurde ebenfalls mit einem Großaufgebot von acht Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle beordert und kümmerte sich im Weiteren um die fünf verletzten Insassen des VW. Die 46-jährige Unfallverursacherin, zwei 39- und 41-jährige Beifahrerinnen sowie zwei 3- und 12-jährige Mädchen wurden jeweils leicht verletzt und durch Rettungsfahrzeuge in eine örtliche Klinik eingeliefert. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Durch den Verkehrsunfall war die B31/B311 zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt, im weiteren Verlauf konnte der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell