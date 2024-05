Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verdächtige Wahrnehmung löst Polizeieinsatz aus (25.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Eine verdächtige Wahrnehmung der Nachbarn hat am Samstagnachmittag in der Neuhauser Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Tuttlingen mitgeteilt, dass ein Hausbewohner auf seiner Terrasse mit einer augenscheinlichen Schusswaffe hantierte. Das Wohnhaus wurde daraufhin durch die Polizei umstellt und Kontakt mit dem Hausbewohner aufgenommen. Hierbei konnte eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Da sich der 34-Jährige in einem verwirrten Zustand befand, wurde die Waffe sichergestellt. Eine Gefährdung der Anwohner war zu keiner Zeit gegeben. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

