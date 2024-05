Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugenaufruf (25.05.2024)

Donaueschingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, zwischen Freitag 23:00 Uhr und Samstag 18:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Kronenstraße. Der Unfallflüchtige beschädigte vermutlich mit seinem Heck einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Hyundai an der Fahrzeugfront und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell