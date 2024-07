Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Biene war Ursache für Verkehrsunfall

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wollte eine 54-jährige Dacia-Fahrerin um kurz nach 18:30 Uhr in der Brühler Straße ausparken. Plötzlich umschwirrte eine Biene die Frau. Dadurch irritiert und abgelenkt, krachte sie mit ihrem Auto auf das Heck eines vor ihr geparkten VW. Jener wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten BMW geschoben. Zum Glück kam bei dem Unfall niemand zu Schaden. Jedoch waren der Dacia und der VW so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Über den Verbleib der Biene ist nichts bekannt.

