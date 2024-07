Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann mit abgebrochenem Flaschenhals verletzt

Heidelberg (ots)

Auf Grund von Hinweisen des Geschädigten eines Trickdiebstahls kontrollierte am Sonntag die Polizei einen 27-jährigen Tatverdächtigen, der sich als Teil einer größeren Gruppe in einer Parkanlage zwischen der Kurfürsten-Anlage und der Lessingstraße aufhielt. Noch während des Gesprächs mit dem mutmaßlichen Täter griff gegen 20:45 Uhr, nur wenige Meter von der Polizeikontrolle entfernt, ein 26-Jähriger einen 29-Jährigen von hinten mit einem abgebrochenen Flaschenhals an. Durch die Attacke erlitt der 29-Jährige eine etwa 6 cm lange Schnittverletzung im Rückenbereich. Diese wurde später in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Nach der Attacke flüchtete der 26-Jährige. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls gegen den 27-Jährigen und wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen. Die Hintergründe für den plötzlichen Angriff sind bislang unklar.

