POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 28.07.2024 gegen 19.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Seckenheimer Hauptstraße. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines FIAT wechselte auf Höhe der Hausnummer 87 die Fahrspur in besagter Straße und übersah hierbei einen 45-jährigen Motorradfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Zweiradfahrer auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten den Verletzten zur weiteren Abklärung in ein Mannheimer Krankenhaus. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrunfallaufnahme musste die Seckenheimer Hauptstraße teilweise gesperrt werden.

