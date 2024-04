Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Küchenbrand in der Landauer Straße

Polizei Pirmasens (ots)

Am Freitag, 05.04.2024, kurz vor 16:00 Uhr, wurde in der Landauer Straße ein Brand in einem dreistöckigen Gebäude gemeldet. Der Brandherd konnte in einer Küche im 2. OG ausfindig und durch die Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden, bevor der Brand auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Die Bewohner der Wohnung im dritten Obergeschoß hatten das Gebäude bereits eigeninitiativ verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung im dritten Obergeschoß ist nach vorliegenden Informationen weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell