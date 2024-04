Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.04.2024, 10:00 Uhr - 11:10 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landstuhler Straße. SV: Im genannten Zeitraum war der silberfarbene VW Golf des Geschädigten vor dem Anwesen Landstuhler Straße 40 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Durch ein noch unbekanntes Fahrzeug, welches vermutlich in Fahrtrichtung Fachhochschule unterwegs war, wurde der linke Außenspiegel des VW Golf beim Vorbeifahren touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro an dem VW. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. |pizw

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

