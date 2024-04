Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: How to be (come) a cop? - Infoveranstaltung zum Polizeiberuf

Zweibrücken (ots)

Wie ist es, Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu sein? Wie wird man Polizistin oder Polizist? Was sind die Voraussetzungen? Wie läuft das Studium ab? Was bringt dieser außergewöhnliche Beruf mit sich? Wie erleben junge Polizistinnen und Polizisten ihre Tätigkeit?

Ihre Fragen zum Polizeiberuf - ob allgemein oder ganz individuell - beantworten junge Kolleginnen und Kollegen der Polizei Zweibrücken am Dienstag, den 09.04.2024, im Rahmen einer zwanglosen Informationsveranstaltung. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr können alle Neugierige im Westpfalzstadion in der Hofenfelsstraße ihren möglichen Traumberuf kennenlernen.

Hautnah miterlebt und "angefasst" werden kann der Polizeiberuf bei einer Anprobe von Ausrüstungsgegenständen sowie einer Vorführung des Streifenwagens.

Für alle Interessierte besteht ab ca. 17 Uhr die Möglichkeit, den Sporttest des Polizeiauswahlverfahrens kennen zu lernen und diesen gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und -beamten zu testen und zu trainieren.

Im Anschluss lädt die Polizei zu einer offenen Gesprächsrunde in die dortige Gaststätte ein.

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler, Abiturientinnen und Abiturienten ab 16 Jahren sowie deren Eltern. |pizw

