Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall in der Autobahnabfahrt

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 03.04.2024, fuhr eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem grünen BMW auf der BAB 8 aus Richtung Saarland in Richtung Pirmasens. Gegen 14:28 Uhr verließ sie die Autobahn an der Abfahrt Zweibrücken-Mitte. Im Bereich der Abfahrt verlor die Autofahrerin vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Brückenbegrenzung und schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn. Dort kam sie auf der baulich abgegrenzten Fahrbahntrennung zum Stehen. Am Fahrzeug der BMW-Fahrerin entstand Totalschaden und die Fahrzeugführerin musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell