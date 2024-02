Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: 50-Jährige In Ladenlokal getötet

Hünxe/Duisburg (ots)

Am Samstag (24. Februar) wurde in einem Ladenlokal in Hünxe-Drevenack eine 50-jährige leblose Frau mit Stichverletzungen aufgefunden.

Aufgrund der Auffindesituation geht die Staatsanwaltschaft Duisburg von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensuche- und sicherung erfolgte am gestrigen Tage durch ein Tatortexpertenteam der Polizei Duisburg.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Obduktion an. Diese und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell