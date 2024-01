Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Brandmeldeanlage und schwerer Verkehrsunfall fordern die Dattelner Brandschützer

Datteln (ots)

Um 3:59 Uhr wurden neben der Hauptwache auch 2 Löschzüge der ehrenamtlichen Einheiten zur Kinderklinik in Datteln alarmiert. Ein Rauchmelder in einem Patientenzimmer hatte den Alarm ausgelöst, der sich jedoch als technischer Defekt herausstellte. Um 4:57 Uhr erfolgte dann der nächste Alarm mit der Meldung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person". In Richtung Flaesheim fahrend war auf der Ahsener Straße der Wagen einer 53- jährigen von der Fahrbahn abgekommen und frontal vor einen Baum geprallt. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin mittels Schere und Spreizer, während sie bereits im Fahrzeug intensivmedizinisch betreut werden musste. Nach der Entfernung der Front- und Hecktür auf der Fahrerseite, konnte die Fahrerin achsengerecht aus dem Fahrzeug gerettet werden einem Krankenhaus zugeführt werden. Aufgrund des Verletzungsmusters muss von akuter Lebensgefahr ausgegangen werden. (SK)

