FW Datteln: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Datteln (ots)

Um 2:16 Uhr erreichte die Feuerwehr Datteln die Meldung eines Wohnungsbrandes auf der Hohen Straße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster des 3. OG. Zeitgleich erfolgte die Evakuierung des Hauses sowie die ersten Löschmaßnahmen mittels Fensterimpulses über die Drehleiter. Da bedingt durch die Rückmeldung der Anwohner, davon ausgegangen werden musste, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden könnte, wurde zeitgleich mit mehreren Trupps die Menschensuche in der Wohnung eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf wurden auch die benachbarten Gebäude auf Rauch- und Brandbelastung überprüft. Das Feuer blieb auf die Brandwohnung beschränkt, in der bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand aufgefunden wurde. Das Haus ist zum Teil nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner konnten in einer Sammelunterkunft der Stadt untergebracht werden. Aufgrund der Erstmeldung wurde für die Feuerwehr Datteln Stadtalarm ausgelöst, so dass neben dem Rettungsdienst alle Einheiten der Feuerwehr alarmiert wurden. Insgesamt befanden sich bis zu 80 Feuerwehr- und Rettungskräfte an der Einsatzstelle. Unterstützung erhielt die Feuerwehr Datteln durch den Rettungsdienst aus Marl. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

