FW Datteln: Ausgedehnter Wohnungsbrand fordert tote Tiere

Datteln (ots)

Um 2:42 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Datteln zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr zur Bülowstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr schlugen bereits Flammen aus allen straßenseitigen Fenstern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches fand im Erdgeschoss des angeschlossenen ehemaligen Hotels eine Hochzeitsfeier statt. Beide Gebäude wurden evakuiert. Mit einem massiven Kräfteeinsatz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der betroffenen Personenanzahl wurde auch MANV 5 ausgelöst. Insgesamt mussten über 20 Personen betreut werden, 3 Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser verbracht. Im Zuge der Löscharbeiten wurden in der Brandwohnung 2 tote Katzen sowie 2 tote Hunde gefunden. Die Brandwohnung brannte nahezu vollständig aus. Die Einsatzstelle wurde der Kripo übergeben.

