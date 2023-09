Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Dinslaken (ots)

Am 15.09.2023 um 20:26 Uhr kam es in Dinslaken zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Hierbei zog sich der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine 81-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem PKW die Voerder Straße aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung der B8. Als sie sich in Höhe der rechts einmündenden Hölderlinstraße befand, querte ein 60-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Voerder Straße in Richtung der Hölderlinstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW, wodurch der Fußgänger zunächst auf den PKW aufgeladen wurde und anschließend auf die Fahrbahn fiel. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde unter Lebensgefahr mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Da sich bei beiden Beteiligten Hinweise auf Alkoholeinfluss ergaben, wurden ihnen Blutproben entnommen. Während der Unfallaufnahme wurde die Voerder Straße zwischen B8 und Feldstraße gesperrt, der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

