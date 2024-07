Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Balzfeld, BAB 6: Unfall im Baustellenbereich, PM 2

Balzfeld, BAB 6 (ots)

Die Bergungsmaßnahmen aufgrund des LKW Unfalls auf der BAB 6 dauern immer noch an und werden allen Schätzungen nach, noch bis in den frühen Morgen andauern. Der Verkehr wird derzeit auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro aus. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand schwer verletzt. Lediglich der Fahrer des LKW selbst, ein 50-jähriger Mann wurde leicht verletzt und blieb zur Überwachung vorsorglich über Nacht in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell