Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240624-1: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, sich am Samstagvormittag (22. Juni) und in der Nacht zu Sonntag (23. Juni) Zutritt zu Einfamilienhäusern in Erftstadt und in Bergheim verschafft und dort Schmuck und Bargeld entwendet zu haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Samstag gegen 10.45 Uhr meldeten Bewohner den Einbruch in ihr Haus in der Nähe der Goldenbergstraße in Erftstadt. Laut ersten Ermittlungen hatten sie das Haus gegen 10 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie eine aufgehebelte Terrassentür. Im Haus seien mehrere Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet worden.

In der Nacht zu Sonntag meldete eine Bewohnerin gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss ihres Einfamilienhauses an der Römerstraße in Bergheim. Laut ersten Ermittlungen sei sie durch ein lautes Poltern wach geworden. Sie verließ das Haus und habe sofort die Polizei informiert. Alarmierte Polizisten umstellten das Haus. Der oder die Täter hatten das Haus jedoch vor Eintreffen der Polizisten verlassen. Aus dem Haus sollen Schmuck und Bargeld entwendet worden sein.

In beiden Fällen sicherten die Beamten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

