POL-REK: 240621-1: Autofahrer durchbricht Mauer - leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter gelangten über Küchenfenster in die Privaträume Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Pulheim und Brühl aufgenommen. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Küchenfenster in die Privaträume. Im Bereich der Hackenbroicher Straße in Pulheim stellte eine 33-Jährige am Mittwochmittag (19. ...

mehr