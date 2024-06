POL-REK: 240620-2: Einbrüche in Brühl und Pulheim - Ermittler suchen Zeugen

Pulheim (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (18. Juni) in ein Vereinsheim in Pulheim-Sinnersdorf eingebrochen sind. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 810 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher zwischen etwa ...

mehr