Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240619-2: Frau bei Alleinunfall leichtverletzt

Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (18. Juni) ist eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall in Bergheim leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Landesstraße (L) 91 für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme.

Laut ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin (56) auf der L 91 von Glessen in Richtung Oberaußem unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 56-Jährige mit ihrem Mercedes auf Höhe eines Pferdehofs nach links von der Fahrtbahn ab, touchierte einen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Aufmerksame Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Erste Hilfe.

Die alarmierten Polizisten sperrten die L 91 zwischen Oberaußem und Glessen bis etwa 15 Uhr. Zudem nahmen sie den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell