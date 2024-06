Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240618-1: Einbrecher hebelten Fenster auf - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, im Zeitraum vom Sonntagnachmittag (16. Juni) bis Montagmittag (17. Juni) in eine Wohnung in Bergheim eingebrochen zu sein und ein Elektrogerät entwendet zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen hatte die Geschädigte ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Wohnpark" am Sonntag gegen 15 Uhr verlassen. Nachdem Nachbarn aus der Wohnung am Montag gegen 13 Uhr verdächtige Geräusche gehört haben sollen, stellte die Bewohnerin eine offene Balkontür und ein offenes Fenster fest. Aus der Wohnung soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Fernseher entwendet worden sein. Alarmierte Polizisten fanden an einem Fenster Hebelspuren. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

