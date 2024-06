Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240617-3: Jugendlicher mit Tretroller bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen am Freitagmittag (14. Juni) in Frechen ist ein Jugendlicher (14) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der Junge gegen 14 Uhr an einer Fußgängerampel an der Ecke Bonnstraße und Europaallee gewartet haben. Ein LKW-Fahrer (56) soll von der Bonnstraße aus nach rechts auf die Europaallee abgebogen sein. Dabei soll er den Jungen, der zum gleichen Zeitpunkt die Europaallee überquerte, erfasst und am Fuß verletzt haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten Teile der Kreuzung. (rs)

