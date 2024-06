POL-REK: 240614-1: E-Scooterfahrer bei Unfall schwer verletzt

Pulheim (ots) - B 59 in Richtung Rommerskirchen mehrere Stunden gesperrt Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 59 ist am Mittwochmittag (12. Juni) ein BMW-Fahrer (63) in Pulheim leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die B59 in Richtung Rommerskirchen war auf Höhe der Ortslage Stommeln bis etwa 15 Uhr gesperrt. Laut ...

mehr