Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240613-3: Autofahrer kollidiert mit Pannenfahrzeug - Krankenhaus

Pulheim (ots)

B 59 in Richtung Rommerskirchen mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 59 ist am Mittwochmittag (12. Juni) ein BMW-Fahrer (63) in Pulheim leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die B59 in Richtung Rommerskirchen war auf Höhe der Ortslage Stommeln bis etwa 15 Uhr gesperrt.

Laut ersten Erkenntnissen war der 63-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der B59 in Fahrtrichtung Rommerskirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund kam der Mann mit dem X3 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pannenfahrzeug (VW), das auf dem Seitenstreifen stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in den Straßengraben geschoben und beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer des BMW zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Aufmerksame Zeugen, die vor und hinter dem Unfallbeteiligten gefahren seien, stoppten und leisteten Erste Hilfe. Die Fahrerin des VW, die sich zum Unfallzeitpunkt einige Meter neben ihrem Fahrzeug befunden habe, ist laut ersten Informationen unverletzt.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

