POL-MFR: (247) 41-jähriger Mann beleidigte junge Frau und zeigte Hitlergruß - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots)

Bereits am Morgen des 27.02.2024 (Dienstag) beleidigte der Tatverdächtige in Herzogenaurach die Geschädigte und zeigte den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Mutter der 17-jährigen Geschädigten teilte der zuständigen Polizeidienststelle telefonisch mit, dass ihre Tochter gegen 07:30 Uhr am Busbahnhof "An der Schütt" von einem Fremden angesprochen worden war. Er hätte politisch rechtsgerichtete Sätze an sie gerichtet und dabei den Hitlergruß gezeigt.

Beamte des Kommissariats für Staatsschutz der Kriminalpolizei Erlangen identifizierten den bislang Unbekannten. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus Herzogenaurach.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen gegen ihn ein. Darüber hinaus suchen sie Zeugen der Tat.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 50-55 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, lichte Haare und fehlende Zähne. Er trug eine graue Winterjacke mit Aufdruck (schwarze Fahne mit rotem Kreuz) und schwarze Turnschuhe der Marke Adidas.

Personen, die das Auftreten des Mannes am Busbahnhof in Herzogenaurach beobachten konnte, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

