POL-REK: 240617-2: Auto kollidierte mit Laternenmast

Wesseling (ots) - Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (15. Juni) in Wesseling ist ein Radfahrer (40) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer (52) eines BMW gegen 19.20 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße gefahren. Am ...

