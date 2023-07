POL-FR: Gutach: Mädchen im Zug belästigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am 05.07.2023, zwischen 08:00 und 12:30 kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stahlfhofstraße in Waldkirch zu einer Verkehrsunfallflucht. Offenbar beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

