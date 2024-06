Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240619-3: Elektrogeräte aus Vereinsheim entwendet

Pulheim (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (18. Juni) in ein Vereinsheim in Pulheim-Sinnersdorf eingebrochen sind. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 810 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher zwischen etwa 0 Uhr und 16 Uhr auf das Gelände des Vereins an der Stommelner Straße ein. Dort sollen sie mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und elektronische Geräte entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell