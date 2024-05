Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2940 EUR Geldstrafe waren zu viel: Gesuchter fährt ohne Ticket Bahn und landet hinter Gittern

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 11. Mai 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 17:20 Uhr fernmündlich die Meldung, dass ein Mann eine S-Bahn von Stendal nach Magdeburg nutzte, ohne ein hierfür erforderliches Ticket zu besitzen. Am Hauptbahnhof Magdeburg empfing ihn daraufhin eine einge-setzte Streife der Bundespolizei, um seine Identität festzustellen und die Strafanzeige wegen der begangenen Leistungserschleichung zu erstellen. Der 29-Jährige konnte allerdings kein Ausweisdokument vorweisen und wurde daraufhin zur Dienststelle mitgenommen. Dort konnte die Identität des Niederländers geklärt werden. Zudem ergab die Abfrage seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Osnabrück per Haftbefehl gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Nordhorn bereits im September 2022 wegen Beleidigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 3000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Hiervon hatte er lediglich einen Tagessatz beglichen. Da der Verurteilte im Ausland lebt und weder die restliche Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft im Januar 2023 den Vollstreckungshaftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da der Festgenommene die erforderliche Restsumme von 2940 Euro nicht begleichen konnte, überstellten ihn die Beamten am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die aus-schreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maß-nahme informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell