BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Vermutliche Steinwürfe auf Scheiben von Intercityexpress und Regionalbahn

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Gerwisch und Oschersleben (ots)

Binnen sechs Stunden kam es am 10. Mai 2024 im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Magdeburg zu zwei gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr, wobei jeweils Scheiben von Zügen beschädigt wurden: Zunächst war in der Nacht ein Intercityexpress von Berlin in Richtung Magdeburg unterwegs. Ein Reisender, welcher direkt an einem Fenster saß, wurde kurz vor 02:00 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Gerwisch durch einen lauten Knall geweckt, bemerkte eine beschädigte Scheibe und informierte das Zugpersonal. Jenes meldete den Vorfall der Bundespolizei, welche den Sachverhalt bei einem Halt am Hauptbahnhof Magdeburg, Bahnsteig 7 aufnahm. Die beiden äußeren Scheiben der Sicherheitsverglasung gingen zu Bruch und auch die Scheiben der inneren Seiten wurden durch den vermutlichen Steinwurf beschädigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Sicherung der Scheibe mittels einer entsprechenden Folie konnte der Zug seine Fahrt zunächst fortsetzen. Nur fünf Stunden und fünfzehn Minuten später bewarfen zwei bisher unbekannte Täter gegen 07:15 Uhr eine Regionalbahn in Oschersleben mit Steinen und trafen ebenfalls eine Scheibe, die splitterte. Unmittelbar hinter der Scheibe befand sich eine 34-jährige Frau mit ihrem Sohn. Glücklicherweise wurde keiner der drei betroffenen Reisenden verletzt. Dennoch handelt es sich hierbei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt! Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am 10. Mai 2024 gegen 02:00 Uhr am Bahnhof Gerwisch beziehungsweise gegen 07:15 Uhr in Oschersleben, in der Kleinen Weinbergstraße verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen, die mit den jeweiligen beschriebenen Taten in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell