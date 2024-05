Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Über 3 Promille: 24-Jähriger im Vollrausch berührt junge Frau un-sittlich

Halle (Saale) (ots)

Bereits am Mittwoch, den 8. Mai 2024 erhielt das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um 21:50 Uhr Kenntnis von einer Straftat. Demnach be-rührte ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof Halle (Saale) eine 22-jährige Reisende gegen ihren Willen und in sexueller Absicht am Gesäß. Des Weiteren beleidigte der Deutsche eine hinzukommende 23-jährige Be-gleiterin der Frau mit in der Ehre verletzenden Worten. Die Beamten kontrollierten den Polizeipflichtigen und eröffneten ihm die ihm zur Last gelegten Taten. Dabei stellten die Einsatzkräfte weiterhin fest, dass gegen den Tatverdächtigen ein bestehendes Hausverbot für den gesamten Hauptbahnhof Halle (Saale) vorliegt. Für die notwendigen polizeilich Maßnahmen nahmen die Bundespolizisten den Mann mit zur Dienststelle. Dort ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,01 Promille. Der Mann wird sich nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung Hausfriedensbruch sowie Vollrausch verantworten müssen.

