Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermeintliche Graffitisprayer gestellt

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntag, den 5. Mai 2024 wurde das Bundespolizeirevier Halle/ Saale gegen 10:45 Uhr durch einen Lokführer über großflächige Graffitis an einem Zug in den neuen Abstellgruppen südlich vom Hauptbahnhof Halle/ Saale informiert. Zuvor passierte der aufmerksame Lokführer mit einem Zug jenen Bereich und bemerkte dabei vier dunkel gekleidete Personen an einem abgestellten Personenzug, wie sie diesen mit Farbe besprühten. Seine Beobachtungen meldete er sofort weiter. Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei verlegten umgehend zum nahegelegenen Ereignisort. Zudem kam ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Drei der vermeintlichen Sprayer, im Alter von 18, 24 und 28 Jahren, konnten gestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht und konnten dieses nach Abschluss der notwendigen strafprozessualen Maßnahmen wieder verlassen. Die Männer werden sich nun wegen der begangenen Sachbeschädigung verantworten müssen. Unbenommen davon können noch finanzielle Regressansprüche des Eigentümers der Bahn, auf zivilrechtlichen Weg, gestellt werden. Eine Schadenssumme, durch die Graffitis von insgesamt circa 175 Quadratmeter Größe, kann aktuell nicht beziffert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell