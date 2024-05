Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Bitterfeld (ots)

Am Freitag, den 3. Mai 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:30 Uhr einen 44-Jährigen am Bahnhof Bitterfeld. Die Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Selbige ersuchte wegen Diebstahls in mehreren Fällen und Verstößen gegen die Führungsaufsicht den aktuellen Aufenthaltsort des Deutschen. Aufgrund der Wiederholungsgefahr, dem unbekannten Aufenthaltsort des Gesuchten und der bestehenden Fluchtgefahr, erließ das Amtsgericht Dessau-Roßlau den Untersuchungshaftbefehl im April dieses Jahres. Die Beamten eröffneten ihm den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Fernmündlich wurde mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter eine Haftvorführung terminiert, die am darauffolgenden Tag erfolgte. Am Samstag, den 4. Mai 2024 bestätigte die zuständige Richterin des Amtsgerichtes Wittenberg die Haft. Somit wurde der Festgenommene am selbigen Tag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er mindestens bis zum Termin der Hauptverhandlung verweilen muss. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibenden Behörden über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme.

