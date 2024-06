Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240620-3: Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen

Hürth (ots)

Männer sollen versucht haben Kraftstoff aus einem LKW zu entwenden

Polizisten haben am späten Mittwochabend (19. Juni) zwei Verdächtige (35, 42) in Hürth festgenommen. Die beiden Männer sollen zuvor versucht haben Kraftstoff aus einem LKW auf einem Firmengelände zu entwenden.

Gegen 23 Uhr riefen aufmerksame Zeugen die Polizei. Sie gaben an beobachtet zu haben, wie sich Unbekannte auf einem umzäunten Firmengelände an der Alleestraße aufhalten. Am Tatort fahndeten die alarmierten Beamten umgehend nach den Verdächtigen und stoppten zwei Männer an einem nahegelegenen Waldstück. Weitere Uniformierte fanden an einem Lastwagen Utensilien, die sich zum Kraftstoffdiebstahl eignen und stellten sie sicher. Zudem fanden die Polizisten in dem Auto des 35-Jährigen mehrere Benzinkanister im Kofferraum. Ermittlungen vor Ort ergaben außerdem, dass Unbekannte bereits vor einigen Tagen Kraftstoff aus einem Sattelschlepper entwendet hatten.

Die Beamten nahmen die nunmehr Beschuldigten, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, vorläufig fest. Zudem stellten sie die aufgefundenen Gegenstände sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 aufgenommen. (sc)

