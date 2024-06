Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240623-1: Motorradfahrer leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Am Freitagabend (21.06.2024) gegen 20:36 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner 16-jährigen Sozia auf einem Leichtkraftrad im Kreisverkehr Oststraße/ Desdorfer Straße in 50189 Elsdorf unterwegs. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt des 17-jährigen Bedburgers zu achten. Der Motorradfahrer und seine Sozia kamen dadurch zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch ist der Autofahrer davongefahren. Beide Personen auf dem Motorrad wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (pk)

