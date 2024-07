Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jährige ohne Führerschein Auto gefahren und Polizeifahrzeug beschädigt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 03:45 Uhr eine zivile Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd in der Birkigstraße auf eine 28-jährige Ford-Fahrerin aufmerksam. Um die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen, wurde sie mittels Anhaltezeichen aufgefordert, stehen zu bleiben. Als die Beamten dann aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, um an den Ford heranzutreten, setzte der Ford plötzlich zurück und prallte gegen den Funkwagen. Während an dem Dienstfahrzeug ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand, konnten an dem Ford lediglich leichte Kratzspuren festgestellt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie sich dann bei der folgenden Kontrolle herausstellte, war die 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen sie nun u. a. eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. Doch nicht nur sie muss mit einer Anzeige rechnen. Auch gegen ihren 30-jährigen Beifahrer, der zugleich der Halter des Fahrzeugs war, wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

