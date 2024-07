POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit verletzten Personen - Pressemitteilung Nr. 1

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag versuchte gegen 19:30 Uhr eine 65-Jährige mit ihrem Renault im Pfarrweg auf der Höhe der Kronauer Straße in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Trotz mehrfacher Versuche gelang ihr das nicht. Beim Rangieren stieß sie mehrfach mit der Front gegen ...

mehr