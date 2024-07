POL-BO: Wendemanöver führt zu Kollision mit Straßenbahn - Autofahrerin (67) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Bochum am späten Sonntagabend, 30. Juni, fahndet die Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr an der Rottstraße 1 in Bochum-Mitte. Ein Unbekannter sprach einen Mitarbeiter (42, aus Bochum) nach Ladenschluss vor einer Spielhalle an, nachdem diese bereits geschlossen war. Unter dem Vorwand überzeugte er den ...

