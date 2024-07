Polizei Bochum

POL-BO: Update: Mehrere Personen in Bochumer Café verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bochum (ots)

Wie berichtet, kam es am Sonntagnachmittag, 30. Juni, zu einem Polizeieinsatz an der Oskar-Hoffmann-Straße 34 in Bochum (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5812823).

Ein 30-jähriger Bochumer, der im Außenbereich des Cafés saß, wurde schwer verletzt; Lebensgefahr besteht nicht. Die anderen verletzten Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wurde im Nahbereich festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 43-jährigen Deutschen aus Bergkamen. Er wird heute im Laufe des Tages wegen versuchten Mordes dem Haftrichter vorgeführt.

In der Nacht wurde die Wohnung des Mannes in Bergkamen durchsucht. Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission unter Sachleitung von Staatsanwältin Svenja Große-Kreul dauern an.

