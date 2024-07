Polizei Bochum

POL-BO: Raubüberfall auf Bochumer Spielhalle - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Bochum am späten Sonntagabend, 30. Juni, fahndet die Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr an der Rottstraße 1 in Bochum-Mitte. Ein Unbekannter sprach einen Mitarbeiter (42, aus Bochum) nach Ladenschluss vor einer Spielhalle an, nachdem diese bereits geschlossen war. Unter dem Vorwand überzeugte er den Mitarbeiter, mit ihm in die Spielhalle zurückzugehen. Unmittelbar nach Betreten der Halle drückte der Unbekannte dem 42-Jährigen nach eigenen Angaben einen spitzen Gegenstand in den Rücken und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach Zeugenangaben sei der Täter männlich und etwa 170 cm bis 180 cm groß. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen, einen dunklen Dreitagebart und ein schmales Gesicht. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose getragen. Sein Gesicht habe er mit einer blauen medizinischen Maske verdeckt, außerdem führte er eine Tasche mit sich.

Weitere Angaben zur Beute können nicht getätigt werden.

Welche Art Gegenstand der Täter als Drohmittel eingesetzt hat, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell