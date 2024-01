Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnstadt (ots)

Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda parkte sein Fahrzeug am 26. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 21.40 Uhr in der Schillerstraße. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stelle er einen Schaden im Heckbereich fest. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336033/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell