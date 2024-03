Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Ein 26-Jähriger (liberianisch) sowie ein 16-Jähriger (deutsch) gerieten am frühen Abend des 23. März im Bereich Nikolaitor in einen Streit, dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung bei welcher offenbar auch ein Cuttermesser zum Einsatz gekommen sein soll. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Streitenden entfernten sich fußläufig voneinander. Der Geschädigte konnte im Bereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße angetroffen werden, der 26-Jährige am Busbahnhof. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26 Jahre alte Mann auf richterliche Anweisung aus dem Gewahrsam entlassen. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen zur Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0077158/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell