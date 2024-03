LPI-GTH: Führerschein sichergestellt

Eisenach (ots) - Eine 46jährige Frau aus Eisenach war am Samstagabend mit ihrem Pkw Audi unterwegs. Während eines Abbiegevorgangs in der Straße `In der Flur` kam sie nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen Verteilerkasten am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zudem war die 46jährige ziemlich berauscht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den ...

