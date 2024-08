PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bedrohung +++ Körperverletzungen auf der Kirmes +++ Diebstahl von Handtasche +++ Verkehrsstraftaten +++ Unfälle mit Personenschäden +++

Limburg (ots)

1. Bedrohung, Versuchte gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz 1a Tatzeit: Samstag, 10.08.2024, 22:12 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 10.08.2024 um 22:12 Uhr kam es am Bahnhofsplatz in Limburg nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann aus Limburg und einem 37-jährigem Mann, ebenfalls aus Limburg. Der Ältere warf eine Glasflasche nach dem Geschädigten, verfehlte ihn aber. Daraufhin bedrohte er ihn mit einem Jagdmesser. Beim Ausweichen stürzte der Jüngere und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Beschuldigte flüchtete in Richtung Bahnhof und konnte dort durch die eingesetzten Streifen festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aufgrund seiner psychischen Verfassung einer psychiatrischen Klinik vorgestellt und dort aufgenommen.

2. Körperverletzung auf der Kirmes Eschhofen

Tatort: 65552 Limburg a. d. Lahn - Eschhofen, Am Sportzentrum Tatzeit: Sonntag, 11.08.2024, 01:10 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, 11.08.2024 um 01:10 Uhr kam es am Sportzentrum 65552 Limburg-Eschhofen im Rahmen der dortigen Kirmes zu einer Körperverletzung. Der 18-jährige Geschädigte aus Limburg unterhielt sich mit einer weiteren Person als der bisher unbekannte Täter in einer größeren Personengruppe vorbei ging und ihn ansprach. Der Täter wurde zunehmend aggressiv und ließ sich auch durch den Geschädigten nicht beruhigen. Schließlich schlug er dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Täterbeschreibung:

- ca. 180 cm groß - dünne Statur - ca. 21 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - schwarzes Poloshirt - schwarze Jeans - schwarze Turnschuhe

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise zur Tat.

3. Schlägerei auf Kirmes Mengerskirchen- Dillhausen

Tatort: 35794 Mengerskirchen - Dillhausen, Zum Schiefer Tatzeit: Sonntag, 11.08.2024, 03:20 Uhr

Sachverhalt:

Bei einer handfesten Auseinandersetzung auf der Dillhäuser Kirmes wurden am frühen Sonntagmorgen ein 47-jähriger Mann aus Merenberg und dessen 29-jährige Ehefrau verletzt. Der Geschädigte war zunächst auf einen Streit zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person aufmerksam geworden. Als er versuchen wollte den Streit zu schlichten, wurde er plötzlich von dem Streitenden und einer weiteren hinzugekommenen männlichen Person angegriffen und zu Boden geschlagen. Als daraufhin die Ehefrau des Geschädigten dazwischen gehen wollte, wurde auch sie durch einen der Täter in das Gesicht geschlagen. Die beiden Geschädigten mussten sich aufgrund der erlittenen Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Gegen die bislang noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von Handtasche

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Schiede 71 Tatzeit: Samstag, 10.08.2024, 15:45 Uhr bis 16:05 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 10.08.24, im Zeitraum von 15:45 Uhr - bis 16:05 Uhr kam in der Bushaltestelle Schiede 71 in 65549 Limburg an der Lahn zum Diebstahl einer Handtasche. Die 14-jährige Geschädigte stellte ihre schwarze Handtasche auf einem Sitz der Bushaltestelle ab. Sie ließ die Handtasche einige Minuten unbeaufsichtigt stehen und begab sich mit einer Freundin zum nahe gelegenen Busbahnhof in der Graupfortstraße. Als die Geschädigte wenige Minuten darauf zurück zur Haltestelle kam, war die Handtasche von bislang unbekannten Tätern entwendet worden. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Trunkenheit im Straßenverkehr Limburg

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Londoner Straße Tatzeit: Sonntag, 11.08.2024, 00:42 Uhr

Sachverhalt:

Am Sonntag, 11.08.2024 um 00:42 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Ein PKW Ford mit niederländischer Zulassung fuhr aus Runkel kommend über Niederbrechen und Lindenholzhausen in Richtung Limburg. Durch die Meldungen des Zeugen konnte eine Streife herangeführt werden. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte anhand eines Atemalkoholtests festgestellt werden, dass die 43-jährige Fahrerin aus den Niederlanden mit 1,7 Promille das Fahrzeug führte. Nach einer Blutentnahme zur Beweiserhebung und Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte die Beschuldigte von der Dienststelle entlassen werden.

6. Trunkenheit im Straßenverkehr Hünfelden

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, B417 in Richtung Ketternschwalbach Tatzeit: Sonntag, 11.08.2024, 02:28 Uhr

Sachverhalt:

Am Sonntag, 11.08.2024 um 02:28 Uhr wird der Rettungsleitstelle Limburg-Weilburg zunächst ein medizinischer Notfall auf der B417 bei Hünfelden-Kirberg gemeldet. Eine Streife der Polizeistation Limburg fährt die Örtlichkeit zur Unterstützung ebenfalls an. In einem Kleinbus Mercedes Vito wird ein 43-jähriger Mann aus der Republik Moldau schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen. Bei der nachfolgenden Kontrolle des Mannes wurde anhand eines Atemalkoholtests eine Alkoholisierung von 1,6 Promille festgestellt. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Limburg verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

7. Unfall mit verletztem Motorradfahrer Niederbrechen

Unfallort: 65611 Brechen, B8 zwischen Lindenholzhausen und Niederbrechen Unfallzeit: Samstag, 10.08.2024, 15:49 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 10.08.2024 um 15:49 Uhr kam es zu einem Unfall mit Personenschaden auf der B8 zwischen Lindenholzhausen und Niederbrechen. Die 27-jährige Fahrerin eines PKW Audi und der 26-jährige Fahrer eine Motorrad KTM befuhren in dieser Reihenfolge die B8 aus Brechen kommend in Richtung Lindenholzhausen. Die PKW-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf das Fahrzeug der Geschädigten auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Strecke bis 16:20 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

8. Unfall mit verletztem Fußgänger Brechen

Unfallort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße 35 Unfallzeit: Samstag, 10.08.2024, 20:27 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 10.08.2024 um 20:27 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Bahnhofstraße Niederbrechen. Ein 39-jähriger Mann aus Limburg beabsichtigte eilig zu Fuß die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof zu überqueren. Hierbei übersah er den 63-jährigen Fahrer eines PKW Toyota, welcher mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung B8 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und PKW. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell