POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 04.12.2023, gegen 16:14 Uhr, wird ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Dassel in der Hullerser Straße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt und es wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle ...

